Covid Valle d'Aosta, oggi 7 contagi: bollettino 27 maggio

Sono 7 i nuovi contagi di coronavirus in Valle d'Aosta secondo i dati del bollettino di oggi, 27 maggio. Non si registrano morti da ieri. Il totale complessivo dei pazienti affetti da Covid -19 in Valle d’Aosta è di 11.541 da inizio epidemia. I positivi attuali sono 235, in calo di 7 unità rispetto a ieri, e di questi 9 ricoverati ancora in ospedale, ma nessuno in terapia intensiva, e 226 isolamento domiciliare. I guariti sono oggi 10.834, + 14 unità rispetto a ieri, mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 128.372 (+330). I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza sono 472.