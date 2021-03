Covid Valle d'Aosta oggi, 8 nuovi casi e nessun morto: bollettino 9 marzo

(Adnkronos)

Sono otto i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino reso noto oggi. Nessun nuovo decesso da ieri. Da inizio pandemia i casi positivi sono 8159, i casi positivi attuali 195, 6 in meno rispetto a ieri, di cui 9 ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva, e 184 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7547, 14 in più rispetto a ieri. I tamponi fino a oggi effettuati sono 80938, 455 in più, di cui 4818 processati con test antigienico rapido. I decessi complessivi da inizio emergenza sono 417.