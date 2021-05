Covid Valle d'Aosta, oggi 9 contagi e un morto: bollettino 18 maggio

Sono 9 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 18 maggio. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. Da inizio emergenza il totale complessivo dei pazienti affetti da Covid è di 11.402. Ventisei i ricoverati in ospedale per Covid, di cui tre in terapia intensiva, mentre sono 358 quelli in isolamento domiciliare. I guariti sono oggi 10.546, 63 in più rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 124.283, 845 in più, di cui 29.754 processati con test antigenico rapido. Da inizio emergenza i decessi nella Regione sono stati 469.