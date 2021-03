Covid Valle d'Aosta, oggi 30 nuovi contagi: bollettino

(Adnkronos)

Sono 30 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 23 marzo. Da ieri non c'è stato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 931 tamponi in più. Dei positivi 26 sono ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva e 540 in isolamento domiciliare. I guariti salgono di 26 unità rispetto a ieri. Da inizio emergenza sono stati 419 i decessi nella Regione.