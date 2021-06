Covid Valle D’Aosta oggi, un contagio e nessun morto: bollettino 16 giugno

Un nuovo contagio da Covid 19 e nessun decesso oggi, 16 giugno, in Valle d’Aosta, dove il totale delle persone colpite da virus da inizio epidemia sale a 11.662. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I casi positivi attuali sono 81, - 9 rispetto a ieri, di cui due ricoverati in ospedale e 79 in isolamento domiciliare. Nessun paziente è ricoverato in terapia intensiva.

I guariti rispetto a ieri sono saliti di 10 unità a 11.109, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 135.248, + 251, di cui 36.152 processati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza in Valle d’Aosta sono 472.