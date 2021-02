Covid Valle d'Aosta, oggi un morto e 9 contagi: bollettino

(Adnkronos)

Un morto e 9 nuovi contagi di Coronavirus in Valle D’Aosta secondo il bollettino di oggi, 12 febbraio, diffuso dalla Regione. Da inizio epidemia i casi positivi al Coronavirus nella regione sono 7.895, i casi positivi attuali sono 144(- 4 rispetto a ieri), di cui 14 ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva, e 128 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7.339 (+ 12 rispetto a ieri), i tamponi fino a oggi eseguiti 73.275 (+ 457) di cui 2.025 processati con test antigenico rapido. Da inizio emergenza i decessi sono 412.