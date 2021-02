Covid Valle d'Aosta, tre nuovi casi e un morto: il bollettino

(Adnkronos)

Sono tre i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri c'è stata una nuova vittima che porta il totale a 405. Da inizio epidemia i contagi sono 7800, i contagiati attuali sono 229, in calo di 4 unità rispetto a ieri, di cui 33 ricoverati in ospedale, 3 in terapia intensiva, e 193 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7166, sei in più di ieri. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 70227, +88, di cui 947 processati con test antigenico rapido.