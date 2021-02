Covid Veneto, 1.304 contagi: il bollettino del 25 febbraio

(Adnkronos)

"Nelle ultime 24 ore in Veneto abbiamo avuto 1.304 nuovi positivi al Covid-19 su un totale di 47.356 tamponi pari ad un'incidenza del 2,75%, mentre vi sono 1.351 ricoverati, 1.217 nelle aree non critiche con un calo di 30 ricoveri e 134 in terapia intensiva (+2)". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa presentando il bollettino sulla diffusione del Covid aggiornato alle ore 8 di stamane.

Zaia ha avvertito che "ci sono piccoli campanelli d'allarme, in linea con l'andamento nazionale. Rispetto a quello che sta succedendo in altre regioni, vedi l'Umbria, l'Emilia Romagna e la provincia di Brescia, la situazione in Veneto è buona ma, se guardiamo il dato dei positivi, la percentuale di incidenza che all'inizio dell'anno era intorno all'1,4% oggi è quasi al 3%, è quindi raddoppiata, su piccoli numeri ma c'è una tendenza all'aumento -ha avvertito Zaia- e, l'indice Rt che era sotto lo 0,60 oggi è dell'0,92".

Quindi il governatore del Veneto non ha nascosto che "la preoccupazione c'è, perché dal punto di vista sanitario dobbiamo evitare l'aumento della pressione ospedaliera e poi non dimentichiamoci che con l'Rt 1 si va in zona arancione e ciò vorrebbe dire nuove restrizioni", ha concluso.