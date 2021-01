Covid Veneto, 1.359 nuovi casi e 69 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Torna a salire il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Veneto, anche a fronte dell'alto numero di tamponi effettuati (44.314). Secondo il bollettino di oggi sono 1.359 i nuovi casi in 24 ore, (con un'incidenza del 3%), che portano a 301.486 il totale da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati inoltre 69 decessi, con totale a 8.256. Diminuiscono ancora i dati ospedalieri, con 2.560 ricoverati nei reparti non critici, -47 rispetto a ieri, e 338, -1 nelle terapie intensive.