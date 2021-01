Sono 1.884 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto, secondo i dati resi noti oggi nell'ultimo bollettino. Si registrano altri 91 decessi.

E' il tredicesimo giorno di calo dei ricoveri nelle aree non critiche e nelle terapie intensive in Veneto" ha annunciato il presidente della Regione Luca Zaia presentando i dati. "Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 54.000 tamponi, rilevando 1.884 positivi pari ad un'incidenza del 3,48%, anche questo un indice che si sta abbassando di giorno in giorno. Il totale dei ricoveri nelle aree non critiche in Veneto è oggi di 2.988 (-40), mentre nelle terapie intensive vi sono 360 malati (-31)", ha detto Zaia.

In totale sono 7.684 i decessi dall'inizio dell'epidemia; i dimessi in totale sono 12.830, 200 nelle ultime 24 ore.

Sul fronte dei vaccini il presidente della Regione ha spiegato: "Oggi abbiamo a disposizione poco meno di 82.000 dosi e siamo già nella fase dei primi richiami. Sempre oggi arriveranno 7.800 dosi del vaccino Moderna".