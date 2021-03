Covid Veneto, oggi 1.561 contagi: dati 10 marzo

(Adnkronos)

Sono 1.561 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 10 marzo. Si registrano altri 14 morti, un dato che porta a 10.023 il totale dei decessi nella regione dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 43.293 tamponi. Il tasso di positività è al 3,60%. Il totale dei casi Covid dall'inizio della pandemia in Veneto sale a 346.436, mentre attualmente i positivi sono 30.788.

In aumento anche le persone ricoverate, 1.504 in tutto con un incremento di 48 unità da ieri. I pazienti in area non critica sono 1.338 (+42), quelli in terapia intensiva 166 (+6). Cresce anche il numero dei dimessi/guariti, in tutto 16.581 (+62).