Covid Veneto, oggi 1.677 contagi: bollettino 11 marzo

Sono 1.677 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 11 marzo, illustrato dal presidente della Regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. Si registrano altri 22 morti, un dato che porta a 10.045 il totale dei decessi in Veneto dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 42.994 tamponi, con un tasso di positività al 3,90%. I casi totali salgono a 348.113, mentre gli attualmente positivi sono 31.674. In ospedale si trovano 1.510 pazienti (+6 rispetto a ieri), di cui 1.340 in area non critica (+2) e 170 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 16.642.