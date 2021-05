Sono 293 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 20 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 8 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 32.273 tamponi, con un tasso di positività dello 0,90%. I ricoveri totali per covid sono 903 (-38): 804 (-24) in area non critica, 99 (-14) in terapia intensiva.