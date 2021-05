Sono 493 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 12 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 18 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 45.039 tamponi, il tasso di positività è dell'1,09%. I pazienti in ospedale sono 1.117. I ricoverati in area non critica sono 979 (-31). In terapia intensiva sono ricoverate 138 pazienti (-10).