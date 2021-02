Covid Veneto, oggi 629 contagi e 57 morti: bollettino

(Adnkronos)

Sono 629 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 3 febbraio. Si registrano altri 57 morti, come reso noto dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 39.047 tamponi.

L'incidenza tra i tamponi effettuati e i positivi è 1,61%. "La Regione Veneto, nonostante i detrattori, ha sempre avuto un'incidenza sotto la media nazionale", ha rimarcato Zaia. Dall'inizio della pandemia i casi totali di Covid sono 313.945. Gli attualmente positivi sono 30.360. "Ma è innegabile che la pressione ospedaliera è in calo", ha sottolineato Zaia.

I ricoverati sono infatti 2.069 e come affermato da Zaia "è verosimile che il bollettino di domani avrà numeri inferiori alla punta massima del 31 marzo (un ricoverato in meno rispetto ad oggi, ndr). Diminuisce anche il numero dei pazienti in terapia intensiva: ad oggi sono 211, con una riduzione di 11 unità rispetto a ieri. In area non critica si trovano quindi 1.858 pazienti (-48). Il numero delle vittime nella regione dall'inizio della pandemia sale a 9.103. Nelle ultime 24 ore si contano anche 14.541 dimessi/guariti.