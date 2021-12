Veneto verso la zona gialla per Natale. E' lo scenario che delinea il governatore Luca Zaia sulla base di numeri legati a contagi e ricoveri. "Per gli altri due parametri, incidenza e terapie intensive, abbiamo già sforato. La prossima settimana sarà bianca, ma quella di Natale è molto probabile che sarà gialla", ha detto il governatore che ha anche annunciato l'attivazione delle procedure per la "riapertura dei Covid Hospital in via preventiva".