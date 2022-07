Confronto ministero della Salute-Regioni in vista di una circolare

Potrebbero essere in arrivo a breve nuove regole per allentare l'isolamento delle persone positive al Covid in Italia. A quanto apprende l'Adnkronos Salute è questo uno degli argomenti di cui si è discusso con le Regioni e, una volta definiti i punti, il prossimo passo sarebbe la predisposizione di una circolare del ministero della Salute che metta nero su bianco il nuovo corso.