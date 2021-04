Covid, Viola: "Allentare misure all'aperto, contagio avviene al chiuso"

Allentare le misure all'aperto. E' possibile secondo Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova, che su Facebook scrive: "Studi effettuati in Cina, in Irlanda e in varie altre parti del mondo dimostrano che il contagio da Sars-CoV-2 avviene in luoghi chiusi. Questi dati ci spingono a chiedere di allentare le misure all'aperto, ora che la bella stagione lo consente". "Potremmo permettere ai ristoranti di servire solo all'aperto, con tavoli ben distanziati - propone - o a chi si occupa di fitness di organizzare corsi di gruppo nel parco. Insomma - esorta l'esperta - usiamo i dati nel modo giusto: per ripartire".

"Da circa un anno - ricorda Viola - ripeto che il contagio si verifica al chiuso e che all'aperto il rischio è così basso da poter essere considerato irrilevante. Un anno fa lo dicevo sulla base della logica (e degli studi pregressi ovviamente), mentre ora abbiamo i dati che ce lo confermano", sottolinea la scienziata nella premessa alla sua richiesta.