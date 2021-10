Covid: Visco, 'serve crescita inclusiva, nessuno deve rimanere indietro'

"Dalla lezione appresa durante la crisi pandemia dovremmo tirare fuori il massimo e sfruttarla per un rimbalzo in avanti, verso un mondo più inclusivo e resiliente". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel suo indirizzo di saluto in occasione del simposio internazionale di alto livello della Global Partnership for Financial Inclusion dal titolo 'Coping with new (and old) vulnerabilities in the post-pandemic world'.

"L'obiettivo comune - ha indicato - è quello di fare in modo che nessuno rimanga indietro, contrastando il rischio di esclusione ma anche quello di comportamenti finanziari che siano irresponsabili, come il sovraindebitamento" che oggi è "esacerbato dalla fuorviante facilità di accesso e anche dall'uso sconsiderato dei servizi finanziari digitali".