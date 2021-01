Covid, Vissani: "Ristoratori stanno morendo di fame"

(Adnkronos)

"Anche noi dobbiamo vivere. E' più di un anno che ci troviamo in queste condizioni. Non facciamo paragoni con la Francia e la Germania perché loro danno i soldi alle piccole e medie imprese mentre noi stiamo morendo di fame. I ristoratori sono disperati, da quando siamo chiusi i contagi sono aumentati perché la gente si vede a casa''. Così Gianfranco Vissani all'Adnkronos sulla protesta indetta oggi dai ristoratori che coinvolge centinaia di operatori del settore in tutta Italia.

''Appoggio in pieno la protesta dei ristoratori -sottolinea lo chef- sono al loro fianco, fanno una protesta simbolica, aprono senza pubblico perché i ristori attuali non sono sufficienti. La ristorazione era il settore più sicuro, noi a gennaio dello scorso anno abbiamo usato dei macchinari per igienizzare tutto e addirittura per riciclare l'aria''.

"Il Governo ha il dovere di aiutare i settori in difficoltà -aggiunge Vissani- le famiglie non sanno più come mangiare! Non capisco, perché la mattina è tutto aperto e la sera? Perché la mattina ci sono meno persone? Che senso ha?'', conclude.

(di Alisa Toaff)