Covid, Von der Leyen: "Ue più grande donatore di vaccini sicuri ed efficaci"

L'Ue "è il più grande donatore di vaccini sicuri ed efficaci contro il Covid". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sottolineando che "siamo sulla buona strada per mantenere la promessa di condividere 700 milioni di vaccini entro la metà del 2022". "Nel 2021 donate 380 milioni di dosi ai Paesi a basso e medio reddito, e faremo di più", ha assicurato, sottolineando che "in particolare verranno accresciuti gli sforzi per sostenere l'Africa".