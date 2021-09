Covid, Von der Leyen: "Ue tra leader mondiali nelle vaccinazioni"

"Siamo leader nel mondo sui vaccini", l'Unione Europea può essere "orgogliosa" di come ha affrontato, "insieme", la crisi prodotta dalla pandemia di Covid-19 e di come ha deciso di fronteggiare il cambiamento climatico. E' quanto rivendica la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, durante il discorso sullo Stato dell'Unione, sottolineando che "nella più grande crisi sanitaria del secolo, abbiamo scelto di metterci insieme, in modo che ogni parte d'Europa abbia lo stesso accesso al vaccino salvavita".

"Nella più profonda crisi economica da decenni, abbiamo deciso di agire insieme con Next Generation Eu. E nella più grave crisi planetaria di sempre, abbiamo scelto di procedere insieme, con il Green Deal. Lo abbiamo fatto insieme come Commissione, come Parlamento, come 27 Stati membri. Come un'Europa sola. E possiamo esserne orgogliosi", conclude.