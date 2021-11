Covid, Zaia: "Manifestazioni senza mascherine intollerabili"

Sul fronte dei contagi da coronavirus, "dobbiamo evitare che accada quello che è accaduto a Trieste, con quel cluster di 100 positivi, perché al di là delle infezioni, di mezzo c'e' un ospedale che magari deve abbandonare altre prestazioni. Le manifestazioni sono tollerabili fino a che non si passa il limite". Lo ha sottolineato il governatore del Veneto Luca Zaia commentando il cluster di Covid19 scoperto a Trieste dopo le manifestazioni di protesta dei portuali. Per il governatore "lascia l'amaro in bocca, perché se vuoi manifestare vacci con la mascherine, il fatto è che i no-mask sono poi diventati no-vax e poi diventeranno no-qualcos'altro... Rispetto le idee di tutti, ma il dato di fatto è che ora si ritrovano un cluster con un centinaio di persone", ha concluso.