Cozycozy.com, un motore di ricerca che sta rivoluzionando la prenotazione di alloggi, è disponibile in 50 Paesi

Questo servizio unico nel suo genere, che consente agli utenti di accedere a TUTTE le soluzioni di alloggio al miglior prezzo in un'unica ricerca, sta ampliando la propria portata internazionale in 50 Paesi, tra cui Stati Uniti, Russia, Brasile, Australia, India e Messico.

PARIGI, 15 luglio 2021 /PRNewswire/ -- La ricerca di alloggi è oggi un vero e proprio dilemma a causa dell'incredibile gamma di siti, possibilità e prezzi offerti. Orientarsi può essere molto complesso e dispendioso in termini di tempo, e in fin dei conti, è difficile essere certi di aver scelto l'offerta migliore.

Per la prima volta, un motore di ricerca presenta tutte le soluzioni di alloggio disponibili in modo imparziale e trasparente. Che siate alla ricerca di una camera d'albergo, di un appartamento o di una casa vacanze, di una barca, di un posto letto in un ostello per la gioventù, di alloggi atipici (tepee, iurta, casa sull'albero, ecc.) o anche più tradizionali (cabina, baita, riad, campeggio, ecc.), troverai ciò di cui hai bisogno tramite cozycozy.com, che ti propone la più ampia gamma di alloggi al mondo. Il sito è stato progettato per aiutare i viaggiatori a confrontare, filtrare e smistare le offerte, in modo che da effettuare la ricerca con sicurezza. Tutte le tariffe indicate sono quelle finali, al lordo di tutte le commissioni, per mantenere la trasparenza e l'imparzialità. Con un solo clic, i viaggiatori possono ora trovare la sistemazione ideale, sempre al miglior prezzo, tra centinaia di siti specializzati come Booking.com, Airbnb, VRBO, Trip, Agoda, Hotels.com, Expedia e molti altri: cozycozy.com offre oltre 15 milioni di inserzioni.

Grazie alla sua interfaccia intuitiva e user-friendly, cozycozy.com rende facile e veloce la ricerca di alloggi su computer o cellulare e punta a diventare il punto di riferimento tra i viaggiatori! "Con cozycozy, gli utenti scelgono dove prenotare", ha dichiarato il co-fondatore Guillaume Bril. "Non manipoliamo i dati, quindi non vedrai 'solo 2 camere rimanenti' o '20 persone stanno guardando questa offerta'. Che tu stia prenotando in anticipo o all'ultimo minuto, cozycozy sarà il tuo strumento migliore per trovare gli ultimi alloggi disponibili. Quindi non è troppo tardi per prenotare la tua vacanza".

Informazioni su cozycozy.com

Cozycozy.com è il primo motore di ricerca al mondo che consente agli utenti di visualizzare tutti le sistemazioni disponibili per le vacanze in modo imparziale e trasparente. La piattaforma contiene oltre 15 milioni di inserzioni di sistemazioni.

CONTATTI per la stampa: presse@cozycozy.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1572347/CC_qr_code_2x_Logo.jpg