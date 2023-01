Craxi, Acquaviva: "E' stato un vero patriota"

"La commemorazione di Craxi? Noi puntiamo a 'ricostruire' la storia per quello che è stato, non certo per la toponomastica, non puntiamo a intitolare piazza o vie a suo nome". Gennaro Acquaviva, storico consigliere di Craxi, tra gli uomini più vicini al leader socialista negli anni della presidenza del Consiglio a guida Psi, non vuole fermarsi alle date, agli anniversari.

"Certo - dice in un colloquio con l'Adkronos - ricorrono i 23 anni dalla morte, avvenuta il 19 gennaio del 2000, ma quella è una data che ricorda la sua scomparsa...". Il presidente della Fondazione Socialismo invece crede che serva rileggere la vicenda politica del leader socialista, soprattutto "dalla metà degli anni settanta, fino alla vigilia di mani pulite". Perché "la sua memoria è stata male interpretata", quasi a dire che il terremoto di Tangentopoli abbia impedito di analizzare una storia politica che ha visto Craxi "protagonista, da grande statista e patriota". "Certo - ammette - tutti noi abbiamo fatto errori, ma non c'è dubbio che ha voluto e fatto il bene dell'Italia".

Sul fatto poi che oggi, dopo aver associato per anni la figura di Craxi alla vicenda di Tangentopoli, i politici attuali abbiano quasi tutti cambiato giudizio, Acquaviva dice: "Certo, è anche l'effetto della debolezza della Terza Repubblica, della fine dei partiti, oggi contiamo molto meno a livello internazionale e allora quanto fatto da Craxi in politica estera viene visto come prova di capacità e di valore".

Ma per Acquaviva i sovranisti che ricordano Craxi per la sfida agli Usa a Sigonella non hanno nulla da rivendicare, non c'è alcuna somiglianza "tra chi difende i confini, il Mediterraneo dai barchini o barconi con i migranti, e chi ha invece dominato nel Mediterraneo, cercando soluzioni 'italiane' ai grandi temi del tempo, come ad esempio quello della questione palestinese, come fecero Craxi e Andreotti".

"Ma quello che conta - conclude Acquaviva - è ristabilire la verità, noi dal 2002 abbiamo pubblicato già dieci volumi in una collana che si chiama 'gli anni di Craxi'. L'undicesimo lo presentiamo il 14 febbraio a Palazzo Giustiniani, e sarà dedicato proprio alla politica estera, è questo il nostro contributo, la ricerca della verità, non certo il nome in una targa in qualche via che ricordi il leader socialista".