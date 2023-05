Creazione di una delle principali zone di protezione ecologica nel bacino del fiume Giallo di Tai'an, Cina

TAI'AN, Cina, 23 maggio 2023 /PRNewswire/-- Questo è un report dell'ufficio di Shandong dell' Hong Kong Business Daily. Shandong è l'"ultima fermata" del fiume Giallo prima di gettarsi in mare, e la tutela ecologica e la strategia di sviluppo di alta qualità del bacino del fiume Giallo hanno offerto a Shandong significative opportunità storiche. Tra le nove città lungo il fiume Giallo della provincia di Shandong, Tai'an rappresenta il 47,5% dell'area totale del bacino del fiume Giallo della provincia, rendendola l'unica città che copre tutte le contee e le città. Tai'an ha proposto di creare una zona principale di protezione ambientale nel bacino del fiume Giallo e di impegnarsi per trovare un percorso di sviluppo ecologico, a basse emissioni di carbonio e di alta qualità che soddisfi i requisiti della nuova era e presenti le caratteristiche di Tai'an.

Tai'an si trova nella parte inferiore del fiume Giallo. Prende il nome dal Monte Taishan. Il fiume Dawen corre tra est e ovest, e il lago di Dongping è collegato al fiume Giallo. La cultura del Monte Taishan è famosa in patria e all'estero, ed è il principale campo di battaglia per la protezione ecologica e lo sviluppo di alta qualità nella parte inferiore del fiume Giallo. In un lavoro specifico, la città di Tai'an costruirà corridoi ecologici, implementerà la governance ecologica in aree chiave, promuoverà fortemente la protezione e il ripristino delle zone umide e continuerà a svolgere azioni ecologiche. Promuoveremo la conservazione e l'uso intensivo delle risorse idriche, ne ottimizzeremo l'allocazione e costruiremo una società basata sul risparmio idrico. Allo stesso tempo, creeremo un moderno sistema industriale con vantaggi distintivi, accelereremo la trasformazione di vecchie e nuove forze trainanti, promuoveremo integralmente l'emancipazione digitale, svilupperemo vigorosamente le industrie dei servizi moderni e coltiveremo una buona ecologia industriale. Ci integreremo attivamente nel nuovo modello di sviluppo, migliorando le nuove forze trainanti per lo sviluppo innovativo, approfondendo le riforme nelle aree chiave e migliorando il livello di apertura al mondo esterno. Tai'an proteggerà, erediterà e promuoverà la cultura del fiume Giallo, tutelerà sistematicamente il patrimonio culturale del fiume, creerà un nuovo marchio di turismo culturale fluviale e valorizzerà l'integrazione e l'interazione della cultura del fiume Giallo.

Nel 2022, il miglioramento di indicatori come l'ozono, l'SO2 e del numero di giornate di inquinamento pesante nella città di Tai'an si sono classificati al primo posto nella provincia di Shandong, e il miglioramento dell'indice di qualità dell'aria complessiva si è classificato all'ottavo posto tra le 168 città chiave in Cina e al secondo nella provincia di Shandong.

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/creazione-di-una-delle-principali-zone-di-protezione-ecologica-nel-bacino-del-fiume-giallo-di-taian-cina-301832392.html