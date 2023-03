Credit Suisse, Ubs acquista il gruppo bancario

Ubs ha annunciato in data odierna l'acquisizione di Credit Suisse. L'operazione è orchestrata dal Consiglio federale e dalla Banca nazionale svizzera, con l'istituto d'emissione che garantirà alle due banche liquidità per 100 miliardi di franchi. Per ridurre i rischi di Ubs la Confederazione fornisce inoltre una garanzia di 9 miliardi per far fronte ai rischi di perdita dell'operazione.

"È la migliore soluzione per ristabilire la fiducia dei mercati finanziari", ha detto il presidente della Confederazione Alain Berset nella conferenza stampa di oggi. Il Credit Suisse, ricorda, "è una delle trenta banche sistemiche. Il suo destino quindi non è solo decisivo per la Svizzera, le sue imprese, i suoi clienti e i suoi dipendenti ma per la stabilità dell'insieme sistema finanziario". "In una situazione così difficile la migliore soluzione per ripristinare la fiducia e ridare la stabilità sui mercati era l'acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs" conclude Berset.