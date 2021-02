Credorax collabora con Payrexx per fornire un on-boarding rapido e servizi di acquiring intelligenti, semplificando i processi di pagamento in tutta l'Europa

Il fornitore di pagamenti smart consentirà ai merchants svizzeri di accedere al set up API immediato e abiliterà i servizi di acquiring nei paesi europei per il principale payment facilitator svizzero

TEL AVIV, Israele, 9 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Oggi, il fornitore di pagamenti smart e banca acquirer Credorax e il payment facilitator online internazionale, con sede in Svizzera, Payrexx hanno annunciato una partnership per fornire ai clienti di Payrexx la soluzione di acquiring intelligente di Credorax in tutta l'Europa. Questa collaborazione strategica permetterà a Payrexx di offrire un rapido on-boarding ed i migliori servizi di acquiring personalizzati ai merchants svizzeri, rafforzando allo stesso tempo la presenza di Credorax nell'area svizzera.

Attraverso la partnership, Credorax collaborerà con Payrexx a livello locale, in Svizzera, come payment facilitator ed a livello globale come fornitore di servizi di pagamento (PSP). In qualità di payment facilitator, Payrexx avrà accesso alla funzionalità di " Set upimmediato tramite API" di Credorax che consente di impostare in modo immediato i sub merchants con una scala di transazioni. Payrexx manterrà la titolarità della relazione con il merchant e continuerà a controllare il pagamento e l'esperienza di on-boarding con la verifica del cliente e l'affidabilità della transazione, permettendo a Payrexx di offrire ai propri merchants un on-boarding rapido e facile grazie alla tecnologia Credorax.

Inoltre, con PSP model, i clienti di Payrexx in Europa avranno accesso alla soluzione di acquiring su misura di Credorax che include on-boarding fluido e rapido, ottimizzazione e analisi del tasso di approvazione, servizi aziendali a valore aggiunto e monitoraggio proattivo dell'account del merchant 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Tutto questo si aggiunge a molti altri vantaggi offerti da Credorax, come la disponibilità estremamente affidabile (99,999%) per l' elaborazione dei pagamenti, progettata per massimizzare la crescita aziendale e ottimizzare i processi operativi.

"Siamo entusiasti di offrire i nostri solidi servizi al principale payment facilitator svizzero" ha affermato Igal Rotem, CEO di Credorax. "I nostri servizi di acquiring intelligente, l'on-boarding rapido e la funzionalità di set up immediato API consentiranno a Payrexx di offrire i migliori servizi possibili di pagamento online ai suoi merchants europei. I nostri servizi di pagamento smart invece permetteranno di raggiungere piùclienti, essendo in continua espansione. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con Payrexx per garantire che i nostri servizi personalizzati soddisfino le sue diverse esigenze di pagamento, in quanto leader europeo in crescita costante nel settore dei pagamenti".

Le piccole e medie imprese rappresentano il 99% di tutte le imprese dell'Unione Europea. Con la crescita dell'e-commerce e degli acquisti online nel 2020, le piccole e medie imprese che desiderano rimanere competitive devono digitalizzare i propri negozi. Attraverso questa partnership, Payrexx sarà in grado di offrire ai propri merchants europei l'on-boarding rapido, agevole e affidabile necessario per garantire che i loro sistemi di elaborazione dei pagamenti siano efficienti ed efficaci, così come il miglior monitoraggio del tasso di approvazione e una gestione della valuta senza pari per oltre 120 valute in tutta l'Europa.

"La nostra priorità numero uno è creare un processo di pagamento facile per tutti i nostri clienti e Credorax fornisce gli strumenti perfetti per consentirci di fare proprio questo" ha affermato Ivan Schmid, CEO e co-fondatore di Payrexx. "Grazie alla sua soluzione solida e scalabile come anche l'approccio orientato al cliente, Credorax è stata la scelta più ovvia nella ricerca di una banca acquirer che supportasse la nostra crescita. In questa fase di espansione in Europa, ci sentiamo sicuri sapendo di avere accesso alla suite globale di servizi di pagamento di Credorax, che a nostra volta possiamo offrire ai nostri merchants".

Credorax è un fornitore di servizi bancari fintech e pagamenti smart provvisto di licenza, che fornisce l'elaborazione di pagamenti transfrontalieri per l'e-commerce e per i clienti omni-channel. La tecnologia gateway di Credorax, SourceTM, è stata sviluppata internamente all'azienda per fornire un'esperienza di pagamento semplificata, così intelligente e sicura da garantire ai clienti il raggiungimento del pieno potenziale di business semplicemente attraverso una migliore gestione dei propri pagamenti. I clienti Credorax possono accettare più di un centinaio di metodi di pagamento e ricevere pagamenti nella valuta di loro scelta. Usufruiscono inoltre dell'ottimizzazione del tasso di approvazione delle transazioni, della protezione anti-frode avanzata, della business intelligence e di una serie di altri servizi e prodotti a valore aggiunto che si sommano a un'esperienza di pagamento diversa da tutte le altre. Per ulteriori informazioni, contattare Credorax all'indirizzo grow@credorax.como visitare il sito web www.credorax.com.

Payrexx è stata fondata a Thun (in Svizzera) nel 2015 e, in qualità di fornitore di servizi di pagamento, è specializzata nella gestione tecnica di metodi di pagamento digitali. Gestisce una piattaforma di pagamento sviluppata autonomamente, già utilizzata da 30.000 clienti: tutti i sistemi sono ridondanti, garantiscono il massimo livello di sicurezza contro i guasti e sono certificati secondo le rigorose linee guida PCI-DSS di livello 1.

Con gli strumenti self-service flessibili di Payrexx, aziende, organizzazioni, istituzioni pubbliche e privati possono accettare pagamenti online in pochi minuti. Indipendentemente dal fatto che i merchant stiano costruendo un marketplace, un'app mobile, un negozio online o un servizio di abbonamento, le sofisticate API di Payrexx e la gamma completa di funzioni permettono alle imprese di creare il miglior prodotto possibile per i propri clienti. Payrexx offre anche soluzioni per piattaforme personalizzate rivolte a grandi clienti come Annanow, l'Università di Berna, e-Abo, Swissbrain, Alltobill, Grünliberale Partei Schweiz, PostFinance, Hypothekarbank Lenzburg, WIR Bank e Langlauf Schweiz.

Inoltre, mette a disposizione oltre 40 fornitori di pagamenti e più di 200 metodi di pagamento e valute di tutto il mondo con un'unica interfaccia. Opera in modo neutrale e indipendente e offre agli esercenti online assoluta libertà di scelta dei propri partner finanziari.

