Un uomo 50 anni è morto a Castelverde, in provincia di Cremona, schiacciato da una lastra di cemento mentre era al lavoro in un'azienda di prefabbricati. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16. Il personale del 118 non ha potuto che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, l'Ats, un'automedica e un'ambulanza.