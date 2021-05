Al momento non è noto se vi siano vittime

Sparatoria a San Bassano, nel cremonese. Al momento non è noto se vi siano vittime. La sparatoria è avvenuta a Ferie, frazione di Pizzighettone, nelle campagne. Secondo quanto segnalato alle forze dell'ordine, il conflitto a fuoco avrebbe coinvolto dei cittadini stranieri, verosimilmente bande di spacciatori. Sul posto si trova anche un elicottero per ricercare i soggetti coinvolti. Le ricerche sono ancora in corso.