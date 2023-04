L'Atalanta sconfigge 3-1 la Cremonese nell'anticipo della 28/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Zini' di Cremona. Per i bergamaschi in gol De Roon al 44', Boga al 73' e Lookman al 93'; momentaneo pari per i padroni di casa realizzato da Ciofani al 55' su rigore. In classifica i nerazzurri agganciano momentaneamente al 4° posto il Milan con 48 punti, mentre i grigiorossi restano ultimi a quota 13.