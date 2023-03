Creo Infissi: “I vantaggi dei serramenti in PVC: alte prestazioni, risparmio energetico e sostenibilità ambientale”

Macchinari di ultima generazione e rispetto per l’ambiente: come l’azienda lametina coniuga tecnologia ed ecologia nella produzione degli infissi.

Catanzaro, 15 marzo 2023 . L’utilizzo dei serramenti in PVC è in costante aumento nelle case degli italiani. Questo materiale, che negli ultimi anni ha conquistato un’ampia popolarità grazie al suo ottimo rapporto qualità-prezzo, si presenta come una soluzione versatile, dalle numerose applicazioni. «Le sue alte prestazioni lo rendono il materiale di elezione degli infissi moderni riscuotendo un indubbio successo: gli infissi in PVC rappresentano infatti la scelta ideale per chi ricerca un prodotto in grado di offrire elevate performance in termini di resistenza, isolamento termico e acustico, nonché impermeabilità ai fenomeni atmosferici», spiegano Francesco Falvo e Giovanni Strangis, fondatori di Creo Infissi di Lamezia Terme, che vantano una consolidata esperienza nel settore dei serramenti, con una particolare attenzione alle tematiche green.

«Per noi di Creo, l’ecosostenibilità rappresenta un valore fondamentale – spiega Strangis -. È per questo che abbiamo scelto di impiegare il PVC per i suoi numerosi vantaggi, consapevoli della sua totale riciclabilità, fattore che risponde alle crescenti esigenze di sostenibilità ambientale. Oltre ad essere una scelta ecologica, il PVC soddisfa gli standard vigenti in termini di efficienza energetica, poiché gli infissi rappresentano un elemento fondamentale per il bilancio energetico di un’abitazione, grazie alle proprietà di isolamento termico e acustico che contribuiscono a ridurre notevolmente i costi di riscaldamento e raffreddamento. Infine, il PVC garantisce un elevato livello di impermeabilità agli agenti atmosferici, assicurando un comfort abitativo duraturo. Per il cliente finale, la scelta di questo materiale così duttile ma dall’elevata resistenza si traduce in un notevole risparmio in bolletta, senza contare che il PVC è di facile e veloce manutenzione e si mantiene in ottime condizioni nel tempo».

Tuttavia non tutti i serramenti in PVC sono uguali e sono tanti i fattori che determinano la bontà del prodotto, primi fra tutti il tipo di lavorazione e l’utilizzo di strumentazione all’avanguardia: «Il valore della qualità noi di Creo è alla base di tutta la lavorazione a cominciare dalla scelta del materiale – illustra Falvo -: ecco perché nel nostro laboratorio utilizziamo solo mescole pregiate per creare profili di classe A, qualitativamente superiori e con garanzia di durevolezza e resistenza del prodotto. Per quanto riguarda la tecnologia, abbiamo investito molto nella strumentazione di ultima generazione: presso la nostra sede, disponiamo di due saldatrici a 4 teste in grado di creare un angolo perfetto senza lasciare scarti di lavorazione o cordoli di saldatura. Si tratta di una tecnologia brevettata a livello mondiale che ci consente di costruire infissi con maggior resistenza e durata, esteticamente più belli e pronti all’uso una volta finiti. Eliminando la fase di pulizia, si riducono i tempi di produzione, si aumenta l’efficienza produttiva e si raggiungono prezzi competitivi, garantendo anche un risparmio per il cliente finale che può beneficiare di un prodotto di eccellenza con prestazioni di alta qualità». Caratteristiche prestazionali che vanno di pari passo anche con la possibilità di personalizzare il prodotto: «L’ultima novità che abbiamo introdotto - conclude Strangis - è la possibilità di stampare sulle finestre un’immagine, un pattern particolare o un disegno in modo da personalizzare ogni infisso al 100%, secondo i desideri del cliente. Questa opzione è molto richiesta soprattutto dai proprietari di attività commerciali, come ristoranti, bar e negozi, in quanto permette di customizzare il prodotto secondo lo stile del locale stesso. Offriamo così un chiaro vantaggio per l’acquirente, che riceve un serramento di alta qualità, trasformabile secondo i suoi desideri estetici e con una fattura artigianale, nonostante sia stato realizzato con una tecnologia altamente innovativa».

