Cresce la mania per il G-Passè. A Fano un nuovo workshop con Giulia Pagliaccia

Si era già parlato di G-Passè tramite Gil Lopes, 3 volte campione del mondo e uno dei maggiori esponenti nel mondo musicale del Fitness, e Giulia Pagliaccia istruttrice Fitness e Direttrice Tecnica di molte scuole sparse sul territorio nazionale, che partecipando alla seconda edizione del “Fano In Fitness” avevano fatto muovere tutti quanti a suon di musica e passi di danza super coinvolgenti. Un’attività super apprezzata che continua a crescere grazie alle intuizioni musicali proprio di Giulia Pagliaccia che nella giornata di domenica 19 febbraio ha fatto visita nuovamente alla città di Fano, portando con se un nuovo format che fonde la disciplina del G-Passè con lo YOGA; nasce da qui la fantastica idea del YOGASSE che oltre a fondere le 2 discipline citate poco fa, prende anche spunto dalla disciplina del Pilates.

Giulia è stata ospite nella scuola ASD New Latin Academy, del Maestro Mattia Diamantini, affiliata ad ASI Comitato Regionale Marche e proprio con questo evento ha voluto lanciare il nuovo format difronte a più di 30 persone che hanno partecipato attivamente alle attività previste dal corso.

Lo stesso Mattia ha così commentato poi lo svolgimento della giornata: ”siamo sempre più orgogliosi che la nostra scuola venga presa come punto di riferimento per poter sviluppare tantissime nuove idee che di base hanno il concetto dell’inclusione e dell’integrazione. Non tutti magari nutrono una passione per lo Yoga o per il Pilates o per la danza stessa, ma così facendo e potendo unire 3 mondi differenti in un’unica disciplina si aumenta chiaramente il numero di possibili interessati e la nostra scuola ha risposto in maniera eccellente all’invito della fantastica Maestra Giulia”.

Gli eventi New Latin in compagnia di Mattia ed i suoi collaboratori continuano per tutto l’arrivo della primavera e in cantiere sono già messi tantissimi appuntamenti sia in territorio fanese che sparsi per la Nazione.