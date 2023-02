Cresce Wellness Valley, Romagna più attiva rispetto a media italiana

La Romagna è più attiva ed in salute della media nazionale, con la Wellness Valley che continua a crescere in un momento in cui la salute è sempre più centrale, In Romagna infatti il 55% della popolazione è attiva rispetto alla media italiana del 46% e la percentuale di adulti sedentari è il 16% rispetto al 31% della media nazionale. Inoltre, il 35% dei medici romagnoli prescrive attività fisica come farmaco rispetto a una media del 29% registrata sui medici italiani. Sono solo alcuni dei dati diffusi in occasione del Wellness Valley Workshop che si è tenuto nella sede di Technogym, a Cesena.

L'evento si è svolto alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e del rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari, e nel corso della mattinata sono stati presentati i risultati del Wellness Valley Report che evidenzia l’impatto del progetto in termini di Salute, Sviluppo Economico, Turismo e Competenze. Il Wellness Valley Report, dal quale è emerso inoltre che mentre la percentuale di over 65 a rischio disabilità a causa delle malattie croniche in Romagna è del 9,6% rispetto alla media italiana del 17,1% e che il settore Wellness nel periodo 2011-2021 ha registrato una crescita economica del 31% nonostante la flessione temporanea dovuta alla pandemia, è elaborato dall’Osservatorio per lo studio e l’analisi della Wellness Valley.

“Credo nell’importanza del progetto Wellness Valley e nel promuovere il valore dello sport anche come elemento di promozione turistica - ha detto Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna -. Possiamo vincere sul mercato investendo sul wellness e fare la differenza mettendo a sistema tutti gli elementi della cultura della nostra regione: l’accoglienza, l’ospitalità, la qualità dei servizi, il buon cibo e sport e movimento che oltre a fare bene alla salute portano ad aumentare l’indotto economico con l’aumento del turismo sportivo”.

La Wellness Valley - iniziativa nata in Romagna esattamente 20 anni fa da una intuizione di Nerio Alessandri, patron di Technogym e promossa negli anni da Wellness Foundation - si sta dimostrando un progetto lungimirante, con impatti tangibili sulla salute della popolazione e sullo sviluppo delle attività economiche legate al benessere ed alla qualità della vita. La Wellness Valley nel corso degli anni ha coinvolto oltre 250 stakeholder locali: le amministrazioni pubbliche, la scuola, l’università, il sistema sanitario, gli operatori del fitness, le aziende e il settore turistico. A distanza di 20 anni, è una realtà consolidata riconosciuta anche a livello internazionale come primo esempio di ecosistema del Wellness, un modello sociale e culturale che mette al centro la salute delle persone, enfatizzando l’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita.

“È un piacere essere qui oggi per celebrare il lavoro fatto sul progetto Wellness Valley negli ultimi 20 anni e osservarlo come esperienza che mi auguro possa diventare patrimonio nazionale- ha sottolineato Andrea Abodil, ministro per lo Sport e per i Giovani -. Ritengo che lo sport sia un elemento centrale dell’economia sociale e della qualità della vita, ricordando anche l’importanza che riveste in chiave educativa e sociale nel promuovere i sani stili di vita. La cultura dello sport non deve essere focalizzata solo sul vincere, ma sulla creazione di una cultura del movimento inteso come benessere fisico e mentale, inclusivo e orientato alla salute per valorizzare il capitale umano in tutte le sue forme”.

Per Nerio Alessandri, fondatore di Technogym e presidente Wellness Foundation: “Star bene conviene a tutti gli stakeholder: governi, imprese e cittadini. La Wellness Valley, che oggi compie 20 anni, ne è una dimostrazione tangibile il cui valore è oggi dimostrato anche da dati concreti. Siamo grati a tutti i protagonisti della Wellness Valley, amministrazioni pubbliche, scuole, imprese, associazioni, cittadini, che ogni giorno credono in questa idea e lavorano per creare in Romagna il primo esempio al mondo di distretto del benessere e della qualità della vita. Un progetto pilota, che può essere esteso all’intero Paese, per fare dell’Italia il primo produttore di benessere al mondo".