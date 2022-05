La Centrale di Risposta Nazionale della Croce Rossa Italiana si rinnova. E' stata inaugurata a Roma, in via Ramazzini 31, una nuova sede con 70 postazioni per gli operatori e 6 per desk psicologico e medico. Il numero di pubblica utilità 1520 sarà in grado di intervenire in caso di richieste socio-assistenziali e di emergenza, sette giorni su sette e h24.