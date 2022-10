Crimea, Kiev: "Con ponte e incrociatore Moskva a picco simboli Russia"

"Quale sarà il prossimo?", la domanda in un tweet sulla pagina ufficiale del ministero ucraino della Difesa

"L'incrociatore Moskva e il ponte di Kerch, due simboli famosi del potere russo in Crimea, sono andati. Quale sarà il prossimo?". E' quanto si legge in un tweet sulla pagina ufficiale del ministero ucraino della Difesa che accosta l'esplosione odierna sul ponte che collega la Russia e la Crimea alla fine del Moskva, la nave ammiraglia della flotta russa del Mar Nero affondata ad aprile.

L'attacco del ponte fra Crimea e Russia sarebbe un'operazione speciale del Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu), ha intanto riferito all'agenzia Unian una fonte delle forze dell'ordine ucraine, spiegando che "far saltare in aria il ponte di Crimea è stata un'operazione speciale della Sbu". Il servizio stampa della Sbu non ha confermato le dichiarazioni.