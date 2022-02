Criminalità, operazione 'Levante': eseguite 75 misure cautelari

Operazione 'Levante' della Guardia di Finanza di Bari. Eseguiti 75 misure cautelari e sequestrati beni per 23 milioni di euro in tutta Italia. Impegnati 500 militari in Puglia, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto. Accertate frodi fiscali di notevole valore, per un volume di affari illecito di circa 170 milioni di euro, messe in atto attraverso l'indicazione di crediti Iva fittizi che derivavano da operazioni passive inesistenti indicate nelle dichiarazioni fiscali in assenza delle relative fatture.