Cripto-primato europeo, UK sfida la Svizzera

È recente la notizia di una girandola di incontri, iniziata nei primi mesi di quest’anno, tra la UK Treasury Committee ed alcune società cripto. L’exchange Binance, sui suoi canali ufficiali, riferisce che l’incontro faceva parte di un’indagine sui rischi e le opportunità delle alle criptovalute. Il governo britannico, in sinergia con i principali organi di regolamentazione del mercato, infatti, sta studiando soluzioni appropriate alla possibilità che le cripto sostituiscano le valute fiat, oltre che agli effetti della digitalizzazione della valuta sull’inclusione sociale. In Europa, la concorrenza per diventare il principale hub cripto è agguerrita, con la Svizzera davanti a tutti in questo momento, e l’Inghilterra, paese da sempre all’avanguardia sul fronte fintech, che non ha nessuna intenzione di rimanere indietro.