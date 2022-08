Criptovalute, in un mese 1,5 mln clienti Revolut ha completato corsi educazione finanziaria

Revolut traccia un bilancio a un mese dal lancio dei corsi di educazione finanziaria 'Learn & Earn'. A luglio, la fintech ha infatti lanciato lezioni, test e premi per averli superati nella sua app. Oltre 1.475.000 clienti provenienti da 32 paesi hanno completato i corsi. Lo annuncia una nota.

I nuovi corsi 'Learn & Earn' di Revolut sono stati creati per aiutare i clienti a migliorare la loro conoscenza delle criptovalute e argomenti correlati, inclusi blockchain, token e protocolli più popolari. I corsi sono disponibili per i clienti Revolut, che possono guadagnare fino a 15 Usd in token Dot seguendo corsi brevi e semplici e superando il quiz finale. Poiché le criptovalute stanno attirando sempre più l'attenzione dei clienti, i primi corsi 'Learn & Earn' mirano ad aumentare l'alfabetizzazione pubblica e la responsabilità finanziaria nel settore delle criptovalute, attraverso corsi interattivi direttamente in-app. Secondo i dati di Revolut, l'interesse per le criptovalute in Italia sta aumentando. Il numero di clienti che ha acquistato criptovalute su Revolut nel mese di luglio è cresciuto del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

'Crypto Basics' è il primo dei due corsi e aiuta a educare i clienti su cosa sono le criptovalute rispetto al denaro fiat, il significato di 'sistema decentralizzato', le crypto, i meccanismi della tecnologia blockchain e i rischi associati agli investimenti in criptovalute. Il secondo corso si basa sulla rete multichain Polkadot e su come unisce le blockchain in Web3, l'internet decentralizzato. Il corso utilizzerà materiali visivi tra cui schede interattive e video per condividere approfondimenti chiave sul token nativo di Polkadot, Dot, nonché sui casi d'uso di Polkadot, sul sistema di governance di Polkadot e sulla 'Relay Chain' di Polkadot, la catena centrale utilizzata dalla rete Polkadot che consente a blockchain specializzate e pubbliche di connettersi in una rete unificata. Revolut prevede di aggiungere ulteriori corsi a “Learn & Earn” quest'anno per consentire a più persone di assumere un controllo migliore delle proprie finanze e dare loro un accesso sicuro a nuovi strumenti e servizi.