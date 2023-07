Criptovalute, partnership Anubi Digital e CryptoBooks per semplificare fisco

Anubi Digital e CryptoBooks siglano una partnership che semplifica la gestione fiscale delle criptovalute. I due palyer evidenziano che con l'avvicinarsi della dichiarazione dei redditi, per chiunque abbia operato in criptovalute diventa fondamentale poter disporre di una contabilità che sia certa e precisa anche in linea con le recenti novità introdotte dall’ultima Legge di Bilancio. La partnership prevede l’integrazione tramite API della piattaforma di Anubi Digital su CryptoBooks, dando la possibilità ai clienti della piattaforma di custodia di connettere direttamente il proprio account e di creare così in completa autonomia tutti i report fiscali necessari.

Diego D’Aquilio, Ceo e Co-Founder di Anubi Digital, commenta che "fin dall’inizio, il nostro obiettivo è stato rendere il possesso di digital asset semplice e compliant con la normativa. L’accordo con CryptoBooks va esattamente in questa direzione, creando uno strumento che agevola la corretta gestione fiscale delle criptovalute".

"Le difficoltà per i contribuenti italiani di essere in regola con le recenti normative fiscali sono enormi, vista la complessità di rendicontare il proprio patrimonio in crypto. Da adesso, CryptoBooks potrà fornire agli utenti di Anubi Digital, grazie all’integrazione tra i due servizi, la soluzione ideale per regolarizzare fiscalmente le proprie posizioni in valuta digitale" argomenta Federico Pacilli, Ceo di CryptoBooks.