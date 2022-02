Crisanti: "Bassetti non mi stima? Non mi abbasso a questo livello"

"Non mi abbasso a questo livello". Il virologo Andrea Crisanti non vuole dedicare troppe parole di replica alle dichiarazioni dell'infettivologo Matteo Bassetti sul suo conto. Il direttore della Clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ospite di 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1, ha detto di non stimarlo "perché parla di cose che non sa" e a suo avviso "per alcuni argomenti è meglio ascoltare chi vede tutti i giorni i malati, non chi non li ha mai visti se non durante il corso di laurea".

"Basta fare una cosa - commenta all'Adnkronos Salute il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova - e cioè verificare quanti articoli in ambito malattie infettive ho io pubblicati su 'Nature'", rivista considerata bibbia della comunità scientifica, "e quanti Bassetti".