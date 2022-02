Crisanti: "Mascherine? Addio quando ci sarà equilibrio con covid"

Il virologo: "Questione di tempo per capire se casi continuano a calare e quanto, in Gb discesa ha frenato"

Quando potremo smettere di indossare le mascherine anche nei luoghi al chiuso? "Inevitabilmente avverrà, è questione di tempo e di capire se i casi di Covid continuano a calare e in che misura calano". A sottolinearlo all'Adnkronos Salute è il virologo Andrea Crisanti, che spiega come per appendere definitivamente al chiodo questi dispositivi anti-contagio sia necessario prima raggiungere un equilibrio accettabile col virus.

"Perché sulla base dell'osservatorio che abbiamo, e cioè quello che succede in altre nazioni, vediamo che per esempio in Inghilterra il calo della curva Covid si è arrestato. I casi non scendono più oltre una certa soglia. Quindi, tutto dipende pure da un fattore: a quale livello si raggiunge un equilibrio" con Covid-19, ragiona il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova. "L'Inghilterra ora ha raggiunto l'equilibrio più o meno a un livello simile a come era prima dell'epidemia di Omicron, cioè intorno ai 50-60mila casi al giorno, che non sono pochi. I morti sono intorno ai 150-200 e non sono pochi nemmeno quelli", conclude.