Crisanti: "Per Natale un corso di canto..."

"Cosa vorrei sotto l'albero di Natale? Un corso di canto". La prima risposta del virologo Andrea Crisanti è una battuta, in riferimento alle polemiche che si sono scatenate sulla canzone 'Sì sì vax' (video), interpretata sulle note di Jingle bells insieme ai colleghi Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco per la trasmissione 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1. Il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova ha spiegato di averlo fatto per lanciare un messaggio pro vaccinazione che raggiungesse anche i bambini con toni più leggeri e ha ammesso di non amare esercitare le proprie doti canore.

Da qui il desiderio di poter scartare un regalo e scoprirci dentro "una bella lezione di canto", sorride. Ma in realtà il vero desiderio natalizio dell'esperto è più ambizioso e meno alla portata di un corso per ugole d'oro. "Sogno una vacanza senza preoccupazioni - dice all'Adnkronos Salute - Senza Covid. Una vita senza Covid". Quasi un miraggio con Omicron che corre, quello espresso dal Crisanti: "Non sono mai andato in un Paese tropicale. Vorrei andare là e dimenticare il telefono, i pensieri, proprio tutto. Ma nella contingenza una lezione di canto sarebbe utile".