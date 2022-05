Crisi climatica, Pauri (Fond. Barilla): “Divulgheremo temi scientifici con leggerezza per coinvolgere le persone”

“Abbiamo ripreso tutti i contenuti scientifici prodotti dalla Fondazione Barilla negli ultimi 10 anni, e su cui continueremo a lavorare anche in futuro, e li porteremo alle persone in modalità molto più divertenti e ingaggianti ma anche pratiche e utili, proprio per far interessare e attivare le persone”. Lo ha dichiarato Matteo Pauri, Direttore Operativo della Fondazione Barilla, a margine della presentazione della campagna di sensibilizzazione di Fondazione Barilla per promuovere gesti quotidiani sostenibili per affrontare la crisi climatica.