Crisi, da Calenda nessun sostegno a Conte

(Adnkronos)

Se Giuseppe Conte si presentasse al Senato "non c'è nessuna possibilità di discutere" un eventuale appoggio all'attuale governo in crisi da parte dei due senatori di Azione Matteo Richetti ed Emma Bonino. "L'unica linea possibile è che ci sia un governo di salvezza nazionale". Lo dice Carlo Calenda, ospite di 'Start' su Sky Tg 24.

Il leader di Azione bolla poi la crisi di governo come "una disdicevole farsa, uno scontro tra due ego in un momento drammatico per il Paese".