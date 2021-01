Crisi di governo, Bersani: "Siamo fuori come balconi"

"Siamo fuori come i balconi". Pier Luigi Bersani sintetizza così il quadro della crisi di governo. "Sono giorni complicati e anche un po' tristi. La cosa più importante è vedere se troviamo rapidamente un modo per fare le cose che dobbiamo fare, lo scostamento di bilancio, il decreto ristori, il Recovery Plan, la scadenza del blocco dei licenziamenti, se si rimette in moto il governo Conte possiamo fare queste cose, diversamente una crisi comporta una sospensione, un rallentamento. L'origine drammatica di questa vicenda inconcepibile è c’è gente che vota la proroga dell'emergenza e poi vuole mettere il governo Siamo fuori come i balconi", dice a L'ospite su Sky Tg24.