Crisi governo Conte, cosa succede oggi: le news

Giuseppe Conte incassa la fiducia al Senato, dopo l'apertura della crisi di governo da parte di Matteo Renzi, e oggi potrebbe incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Possibile anche un vertice di maggioranza in giornata. In subbuglio il centrodestra, con Matteo Salvini e Giorgia Meloni pronti a chiedere un colloquio al Quirinale. Ecco le ultime notizie sulla giornata politica:

9.54 - "I costruttori non sono solo in Parlamento, vanno cercati anche nel Paese, mi aspetto che il governo da stamattina convochi le parti sociali". Ad affermarlo è il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ad "Agorà" sui Rai 3. Landini sollecita il governo a convocare il sindacato soprattutto in vista della presentazione del Recovery Plan. "Noi non abbiamo ancora avuto la possibilità di confrontarci sul Recovery abbiamo idee e proposte". Inoltre Landini sollecita il governo "ad avviare le riforme necessarie della pubblica amministrazione, del fisco e degli ammortizzatori sociali. Il governo o fa queste cose o non ha futuro", ha rimarcato Landini - il governo c'è, a questo punto faccia quello che non ha fatto prima e coinvolga davvero le parti sociali".

9.37 - "Il Parlamento ha votato, io prendo atto che c'è una maggioranza e c'è un governo con le debolezze che può avere, ma questo è". Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini ad "Agorà" su Rai 3.

9.23 - "Se qualcuno crede di poter governare un paese in un momento di pandemia così, mi sembra che sia molto lontano dalla realtà. Voglio ricordare che non si sono raggiunti i 161 voti, ma dei 156 presi ci sono tre senatori a vita, due usciti da Forza Italia e due arrivati all'ultimo trascinati dentro l'aula". Lo ha affermato Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ai microfoni di Radio 24.

9.06 - "Con il premier Conte ci siamo sentiti ieri sera". Lo dice Nicola Zingaretti, ospite di radio Immagina, parlando del voto di fiducia di ieri sera in Senato. "Mi sembra - aggiunge - c'è consapevolezza di voler dare segnale di concretezza per l'emergenza e di affrontare i nodi politici". "Il Pd - rivendica - ha dato il suo contributo, l'Italia ha potuto contare su un Pd unito e unitario, una cosa che ha fatto la differenza":

9.03 - "E' stato evitato un salto nel buio, ora dobbiamo gestire il piano vaccinale, dobbiamo discutere il recovery, ora dobbiamo concentrarci sui problemi degli italiani, vuol dire affrontare le emergenze". Lo dice Nicola Zingaretti, leader del Partito Democratico, ospite di radio Immagina. "Si apre la sfida prioritaria del buon governo, dobbiamo costruire una prospettiva politica, l'esito dei voti conferma che non c'era altra ipotesi di governo", sottolinea Zingaretti.

8.30 - Alfonso Ciampolillo, detto 'Lello'. E' lui il protagonista della convulsa serata al Senato, che si conclude con la fiducia al governo: 156 voti a favore dell'esecutivo al termine di una giornata ad alta tensione. L'ultimo brivido lo regala il senatore Ciampolillo. Arriva tardi o in tempo per la seconda chiama? Mistero e la presidente Casellati deve far ricorso al Var. Ciampolillo, secondo le immagini, arriva in Aula in anticipo rispetto al fischio finale. Vota sì, sipario. Ma chi è il protagonista a sorpresa della seduta? Nato a Bari, 49 anni da compiere il 2 febbraio, professione impiegato prima dello sbarco in politica. Ciampolillo è stato eletto con il M5S nel marzo 2018. Ha lasciato il Movimento circa un anno fa: il 5 febbraio 2020 è entrato nel Gruppo Misto. Nella prima parte della sua avventura ha fatto parte della Commissione Esteri. Attualmente siede nella Commissione per l'Infanzia e l'Adolescenza.