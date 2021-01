Crisi governo, Bellanova: "Fico? Deciderà Mattarella"

(Adnkronos)

Un eventuale incarico esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico nel tentativo di risolvere la crisi di governo? "Questo è nelle disponibilità del presidente della Repubblica, io ho troppo rispetto per Mattarella, riconosco la sua saggezza. Per noi andrà bene quello che il presidente deciderà", ha commentato la senatrice di Iv, Teresa Bellanova, ospite a "Radio anch'io" su Radio Raiuno. "Io non parlo di nomi - ha concluso Bellanova - non pongo veti. Dico che c'è bisogno di una forte discontinuità sui contenuti e sulle persone".