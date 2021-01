Crisi governo, Boschi: "Pallottoliere fermo, senza Iv non c'è Conte ter"

(Adnkronos)

Mentre si sono aperte le consultazioni al Colle, continuano le scaramucce a distanza tra Italia viva e gli ex alleati di governo. "Il gruppo che si è formato oggi al Senato non porta nemmeno un voto in più al pallottoliere, che è fermo alla settimana scorsa. Nonostante Conte cerchi di aumentare i numeri, senza Italia viva non c'è la possibilità di un nuovo governo Conte". Ad affermarlo ai microfoni del Tg4 è Maria Elena Boschi. chiedendo che "si riparta dai contenuti".

Quanto a una eventuale ipotesi di governo Gentiloni, Boschi replica che "il problema è più in casa del Pd. Oggi Zingaretti ha detto che c'è il nome unico di Conte... strano che al Pd non possa andare bene una figura autorevole come Gentiloni".

"Il punto non è entrare nel toto nomi - ribadisce la capogruppo di Iv alla Camera -. Non possiamo immaginare che si riparte da Conte sì o Conte no o un altro nome. Vorrei sapere su quale programma, con quale mandato il futuro presidente del Consiglio affronterà" gli anni fino a fine legislatura. Si sciolgono i nodi su Conte, ma non sul futuro dei cittadini".