Crisi governo, Briatore: "Bravo Renzi"

Roma,14 gen. (Adnkronos)

''Mi congratulo con Matteo per aver dato una scossa a questo governo. Bravo Matteo!". Flavio Briatore si congratula con Matteo Renzi per la spallata al governo di Giuseppe Connte. "Questa gente deve capire che non possono solo fare dei decreti e venire in televisione a raccontarci un sacco di balle. Basta! Questa è gente che vive di teoria. Per portare avanti questo paese in un momento difficile serve gente brava'', dice Briatore in un video pubblicato su Instagram.

"Ben vengano dei bravi ministri -sottolinea Briatore- inutile andare a cercare 300 consulenti se poi per gestirli ne servono altri 50. Prima levano i deputati e i senatori e poi ci riempiono di consulenti. Poi c’è Arcuri che fa tutto -dice ironico- si occupa delle siringhe, dei monopattini, delle mascherine, dei banchi con le rotelle, insomma è una follia. Ben venga che arrivi qualcosa di nuovo, ben venga che arrivi qualcuno che si impegni per questo paese, ben venga che arrivi qualcuno che sia bravo e competente. Serve gente competente per gestire questo paese''.

''Non è vero che una crisi di governo sia incompatibile con un’emergenza -afferma- È esattamente il contrario. È proprio nell’emergenza che se un Governo dimostra la sua inadeguatezza va cambiato. Questi (il Governo, ndr) sono mesi che promettono e non fanno niente: rifiutano i soldi dell’Europa, il Mes, hanno chiuso così a casaccio dappertutto, dai ristoranti ai teatri alle palestre e stanno distruggendo categorie intere di persone. E intanto la movida va avanti'', conclude il patron del 'Billionaire'.